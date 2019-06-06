Харис Сеферович: Здорово играли с мячом, создавали моменты, но не сложилось

- Конечно, мы сыграли неплохо. Временами мы действовали просто отлично, выходили на ударные позиции, здорово играли с мячом и создавали моменты, но не сложилось, - приводит слова форварда пресс-служба УЕФА.
Добавим, что сборная Швейцарии сыграет 9 июня в матче за третье место на турнире.
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