ЦСКА заинтересовался нападающим «Тулузы» - Советский спорт
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06 июня 2019 01:29Футбол

ЦСКА заинтересовался нападающим «Тулузы»

Нападающий «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в чемпионате России.

Как сообщает Foot Mercato, в переходе 26-летнего форварда заинтересован ЦСКА. Однако, как сообщил агент игрока Джибриль Мандефу, сначала он должен обсудить свое будущее с руководством французского клуба.

Также агент нападающего отметил интерес к футболисту со стороны английских клубов.

Добавим, что Саного перешел в «Тулузу» в июле 2017 года из лондонского «Арсенала» в качестве свободного агента. С тех пор француз провел за команду 56 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал три результативные передачи.

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