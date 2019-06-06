ЦСКА заинтересовался нападающим «Тулузы»

Как сообщает Foot Mercato, в переходе 26-летнего форварда заинтересован ЦСКА. Однако, как сообщил агент игрока Джибриль Мандефу, сначала он должен обсудить свое будущее с руководством французского клуба.
Также агент нападающего отметил интерес к футболисту со стороны английских клубов.
Добавим, что Саного перешел в «Тулузу» в июле 2017 года из лондонского «Арсенала» в качестве свободного агента. С тех пор француз провел за команду 56 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал три результативные передачи.
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