ЦСКА заинтересовался нападающим «Тулузы» Нападающий «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в чемпионате России.

Как сообщает Foot Mercato, в переходе 26-летнего форварда заинтересован ЦСКА. Однако, как сообщил агент игрока Джибриль Мандефу, сначала он должен обсудить свое будущее с руководством французского клуба.

Также агент нападающего отметил интерес к футболисту со стороны английских клубов.

Добавим, что Саного перешел в «Тулузу» в июле 2017 года из лондонского «Арсенала» в качестве свободного агента. С тех пор француз провел за команду 56 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал три результативные передачи.