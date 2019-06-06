Неймар получил тяжелую травму в матче Бразилия - Катар (видео) - Советский спорт
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06 июня 2019 06:32ФутболСпирин Дмитрий

Неймар получил тяжелую травму в матче Бразилия - Катар (видео)

Сборная Бразилии в товарищеском матче обыграла команду Катара (2:0).

В первом тайме нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму правого голеностопа. Форвард покинул поле в слезах, а покинул арену на костылях.

Футболист может пропустить домашний для сборной Бразилии Кубок Америки, который пройдет с 15 июня по 7 июля.

Отметим, что забитыми мячами в составе пентакампеонов отметились Ришарлисон и Габриэл Жезус.

На 96-й минуте команда Катара не реализовала пенальти.

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