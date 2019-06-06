Мбаппе поблагодарил Буффона за игру в «ПСЖ» - Советский спорт
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06 июня 2019 06:38Футбол

Мбаппе поблагодарил Буффона за игру в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил благодарность голкиперу парижан Джанлуиджи Буффону.

«Несмотря на то что мы играли в одной команде только год из твоей огромной карьеры, это было действительно полезно для меня. Никогда не думал, что у меня будет такая возможность. Твои советы и твое хорошее настроение очень помогали мне и команде на протяжении всего сезона. Ты дал мне столько всего за 12 месяцев! Я всегда буду тебе благодарен. Ты великий футболист и навсегда таким останешься», - написал Мбаппе в своем инстаграме.

Джанлуиджи Буффон играл за «ПСЖ» с июля 2018 года.

Всего за парижан Буффон провел 25 официальных матчей и пропустил 25 мячей.

Ранее стало известно, что голкипер покидает команду в связи с завершением срока действия контракта.

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