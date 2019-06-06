Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги наций - Советский спорт
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06 июня 2019 08:12ФутболСпирин Дмитрий

Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги наций

В четверг 6 июня сборная Голландии примет команду Англии в рамках полуфинала дивизиона А Лиги наций.

Матч пройдет на арене «Афонсу Энрикеш» в португальском Гимарайнше и начнется в 21:45 мск.

В своем дивизионе Лиги наций голландцы неожиданно сумели обойти команду Германии и действующих чемпионов мира французов.

Англия в свою очередь набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги наций. Подопечные Гарета Саутгейта опередили хорватов и испанцев.

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