Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги наций

Матч пройдет на арене «Афонсу Энрикеш» в португальском Гимарайнше и начнется в 21:45 мск.
В своем дивизионе Лиги наций голландцы неожиданно сумели обойти команду Германии и действующих чемпионов мира французов.
Англия в свою очередь набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги наций. Подопечные Гарета Саутгейта опередили хорватов и испанцев.
20 лет прошло, а мы помним, как забивали Панов и КарпинСегодня день рождения у незабываемой победы сборной России над французами в 1999 году.
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