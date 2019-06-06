Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за травмы Форвард «ПСЖ» Неймар не сможет помочь сборной Бразилии на домашнем Кубке Америки.

Об этом говорится в сообщении Бразильской конфедерации футбола.

Напомним, Неймар получил травиу правого голеностопа во время товарищеского матча с командой Катара (2:0), который состоялся минувшей ночью.

Пока неизвестно, кто заменит Неймара в заявке пентакампеонов на Кубок Америки-2019, который пройдет с 15 июня по 7 июля.

На групповом этапе бразильцы сыграют с командами Боливии, Венесуэлы и Перу.