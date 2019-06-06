Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за травмы

Об этом говорится в сообщении Бразильской конфедерации футбола.
Напомним, Неймар получил травиу правого голеностопа во время товарищеского матча с командой Катара (2:0), который состоялся минувшей ночью.
Пока неизвестно, кто заменит Неймара в заявке пентакампеонов на Кубок Америки-2019, который пройдет с 15 июня по 7 июля.
На групповом этапе бразильцы сыграют с командами Боливии, Венесуэлы и Перу.
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