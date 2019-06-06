Гол Куэвы принес сборной Перу команду над Коста-Рикой - Советский спорт
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06 июня 2019 09:05ФутболСпирин Дмитрий

Гол Куэвы принес сборной Перу команду над Коста-Рикой

Сборная Перу обыграла Коста-Рику в товарищеском матче (1:0).

Единственный мяч забил форвард «Краснодара» Кристиан Куэва, ныне выступающий за бразильский «Сантос» на правах аренды.

Перу - Коста-Рика - 1:0 (0:0)

Гол: Куэва, 53.

Перу: Гальесе, Адвинкула (Корсо, 75), Трауко, Араухо, Абрам, Куэва (Уртадо, 72), Гонсалес (Кальенс, 88), Тапия (Сантамария, 81), Руидиас, Каррильо (Поло, 68), Флорес (Герреро, 46).

Коста-Рика: Морейра, Овьедо, Дуарте, Гамбоа, Уостон, Боланьос (Агилар, 65), Борхес, Марин (Крус, 65), Леаль (Матаррита, 80), Кэмпбелл (Макдональд, 74), Джордж (Саборио, 73).

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