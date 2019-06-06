В соцсети опубликовано видео с Неймаром и девушкой, обвинившей его в изнасиловании - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 июня 2019 09:21Футбол

В соцсети опубликовано видео с Неймаром и девушкой, обвинившей его в изнасиловании

В интернете появилось видео, на котором запечатлены нападающий «ПСЖ» Неймар и девушка, обвинившая его в изнасиловании в парижском отеле.

На видео девушка кричит:«Сейчас я тебя побью. Знаешь, почему буду тебя бить? Потому что вчера ты причинил мне боль и оставил здесь одну».

В конце минувшей недели в СМИ появилась информация о том, что Неймар обвиняется в изнасиловании. Бразилец признался, что у него действительно была интимная близость с девушкой, шантажировавшей его, но все происходило по обоюдному согласию.

Напомним, 6 июня Неймар получил тяжелую травму правого голеностопа в первом тайме товарищеского матча Бразилия - Катар (2:0). Повреждение не позволит футболисту сыграть на домашнем Кубке Америки-2018, который пройдет с 15 июня по 7 июля.

кричит: «Сейчас я тебя побью. Знаешь, почему буду тебя бить? Потому что вчера ты причинил мне боль и оставил здесь одну».

Подробнее на Чемпионат:
https://www.championat.com/football/news-3774873-video-s-nejmarom-i-devushkoj-obvinivshej-ego-v-iznasilovanii-pojavilos-v-socseti.html?utm_source=champfb&utm_medium=social

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