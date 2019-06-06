В соцсети опубликовано видео с Неймаром и девушкой, обвинившей его в изнасиловании В интернете появилось видео, на котором запечатлены нападающий «ПСЖ» Неймар и девушка, обвинившая его в изнасиловании в парижском отеле.

На видео девушка кричит:«Сейчас я тебя побью. Знаешь, почему буду тебя бить? Потому что вчера ты причинил мне боль и оставил здесь одну».

В конце минувшей недели в СМИ появилась информация о том, что Неймар обвиняется в изнасиловании. Бразилец признался, что у него действительно была интимная близость с девушкой, шантажировавшей его, но все происходило по обоюдному согласию.

Напомним, 6 июня Неймар получил тяжелую травму правого голеностопа в первом тайме товарищеского матча Бразилия - Катар (2:0). Повреждение не позволит футболисту сыграть на домашнем Кубке Америки-2018, который пройдет с 15 июня по 7 июля.