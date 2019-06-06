Бруну Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на британские СМИ.
В прошедшем сезоне Фернандеш забил 32 гола и отдал 18 результативные передачи в 53 матчах во всех турнирах.
Ожидается, что официально о переходе Бруну в «МЮ» будет объявлено после финала Лиги наций. В этом матче сборная Португалии сыграет с победителем встречи Голландия - Англия.
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