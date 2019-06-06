«Тоттенхэм» готов продать Эриксена «Реалу» за 113 миллионов евро - Советский спорт
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06 июня 2019 10:28ФутболСпирин Дмитрий

«Тоттенхэм» готов продать Эриксена «Реалу» за 113 миллионов евро

«Тоттенхэм» готов отпустить полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена в мадридский «Реал».

Президент «Шпор» Дэниел Леви согласен продать игрока королевскому клубу за 113 миллионов евро, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Times.

Ранее Эриксен уже заявил о своем желании покинуть «Тоттенхэм».

В прошедшем сезоне датчанин провел 35 матчей в АПЛ и забил 8 мячей. С «Тоттенхэмом» он дошел до финала Лиги чемпионов, где команда уступила «Ливерпулю» (0:2).

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