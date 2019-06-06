«Тоттенхэм» готов продать Эриксена «Реалу» за 113 миллионов евро

Президент «Шпор» Дэниел Леви согласен продать игрока королевскому клубу за 113 миллионов евро, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Times.
Ранее Эриксен уже заявил о своем желании покинуть «Тоттенхэм».
В прошедшем сезоне датчанин провел 35 матчей в АПЛ и забил 8 мячей. С «Тоттенхэмом» он дошел до финала Лиги чемпионов, где команда уступила «Ливерпулю» (0:2).
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