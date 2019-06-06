«Рома» заинтересована в услугах Икарди «Рома» планирует приобрести нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на итальянского инсайдера Джанлуку Ди Марцио.

В прошедшем сезоне Икарди принял участие в 29 матчах чемпионата Италии, в которых забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Отмечается, что частью сделки по переходу Икарди может стать трансфер боснийского нападающего Эдина Джеко, на которого рассчитывает новый главный тренер «Интера» Антонио Конте.