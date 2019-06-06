«Рома» заинтересована в услугах Икарди

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на итальянского инсайдера Джанлуку Ди Марцио.
В прошедшем сезоне Икарди принял участие в 29 матчах чемпионата Италии, в которых забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.
Отмечается, что частью сделки по переходу Икарди может стать трансфер боснийского нападающего Эдина Джеко, на которого рассчитывает новый главный тренер «Интера» Антонио Конте.
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