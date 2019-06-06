Предраг Миятович: «Реал» покупает игроков для скамейки

«Мы покупаем игроков для скамейки запасных. Не уверен, что Зидан достаточно хорошо знает Йовича.
Я хорошо знаю Йовича, он умеет забивать. Он молод, и ему нужно дать немного времени на адаптацию. Этот игрок может быть очень полезен, но нельзя требовать от него 20 голов в первом же сезоне», – сказал Миятович.
К мадридской команде уже присоединились нападающий Лука Йович, защитник Эдер Милитао и вингер Родриго.
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