Предраг Миятович: «Реал» покупает игроков для скамейки - Советский спорт
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06 июня 2019 13:12ФутболСпирин Дмитрий

Предраг Миятович: «Реал» покупает игроков для скамейки

Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович прокомментировал трансферы клуба в наступившее межсезонье.

«Мы покупаем игроков для скамейки запасных. Не уверен, что Зидан достаточно хорошо знает Йовича.

Я хорошо знаю Йовича, он умеет забивать. Он молод, и ему нужно дать немного времени на адаптацию. Этот игрок может быть очень полезен, но нельзя требовать от него 20 голов в первом же сезоне», – сказал Миятович.

К мадридской команде уже присоединились нападающий Лука Йович, защитник Эдер Милитао и вингер Родриго.

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