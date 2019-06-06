Бабаев не подтвердил информацию о переходе Бекао 

– Роман Юрьевич, СМИ пишут, что Бекао уже одной в серии А. Прокомментируйте эту информацию.
– Пока не хотелось бы комментировать эти слухи. Мы на контракте с Бекао, но то, что игрок параллельно может вести переговоры с другим клубом, для нас не сюрприз. Пока надеемся на то, что нам удастся найти компромиссное решение.
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