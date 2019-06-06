Прядкин: Возможно, 16-я команда по итогам чемпионата-2019/20 вылетит в ФНЛ напрямую

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возможные варианты обмена клубами между элитным и первым дивизионом (ФНЛ), если расширение будет одобрено исполкомом РФС.
– Как основной рассматривается вариант, при котором команды, занявшие в ближайшем сезоне 15-е и 16-е места в премьер-лиге, напрямую в ФНЛ не вылетают, а проводят стыковые матчи с третьим и четвертым клубами первого дивизиона, – рассказал Прядкин. – Но существует вероятность, что команда, ставшая последней, 16-й в РПЛ, все же покинет премьер-лигу напрямую, а 15-я проведет «стыки» с третьей командой ФНЛ. В любом случае, последнее слово – за исполкомом РФС, который должен утвердить регламент всех соревнований предстоящего сезона.
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