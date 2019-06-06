Моуринью оригинально завершил работу - Советский спорт
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06 июня 2019 16:13Футбол

Моуринью оригинально завершил работу

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью, освещавший матчи Лиги чемпионов в сезоне-2018/19 на телеканале RT, снялся в специальном ролике, приуроченном к окончанию его авторской программы.

После завершения шоу «В поле зрения Жозе Моуринью» RT выпустил специальный ролик, в котором легендарный португальский тренер простился со зрителями и посмеялся над своим падением на льду арены в подмосковной Балашихе после символического вбрасывания на матче Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и петербургским СКА.

«Я рад, что мы прошли этот путь вместе, как одна команда, но пора возвращаться в игру. Спасибо за то, что организовали эту прекрасную вечеринку… с красной ковровой дорожкой», – сказал Моуринью на прощание.

А после того как продефилировал по ней, добавил: «Похоже, всё прошло без загвоздок».

В период с марта по июнь на RT вышло семь выпусков шоу «В поле зрения Жозе Моуринью», в рамках которого легендарный португальский тренер делился своим мнением о звездных игроках, работе наставников, футбольной химии, психологических аспектах, спорных ситуациях и матчах плей-офф Лиги чемпионов.

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