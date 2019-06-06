«Реал» договорился с «Челси» о переходе Азара за 146 миллионов евро

По информации The Telegraph, испанский клуб заплатит за переход бельгийского хавбека 130 миллионов фунтов (€146,6 млн.).
В завершившемся сезоне 27-летний бельгиец отыграл за «Челси» 51 матч во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 16 голевых передач.
Добавим, что за семь лет хавбек дважды выигрывал с командой чемпионат Англии, один раз Кубок страны, один Кубок английской лиги, а также две Лиги Европы.
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