«Реал» договорился с «Челси» о переходе Азара за 146 миллионов евро - Советский спорт
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06 июня 2019 16:51Футбол

«Реал» договорился с «Челси» о переходе Азара за 146 миллионов евро

«Реал» и «Челси» достигли компромисса о сумме трансефра бельгийского полузащитника лондонцев Эдена Азара.

По информации The Telegraph, испанский клуб заплатит за переход бельгийского хавбека 130 миллионов фунтов (146,6 млн.).

В завершившемся сезоне 27-летний бельгиец отыграл за «Челси» 51 матч во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 16 голевых передач.

Добавим, что за семь лет хавбек дважды выигрывал с командой чемпионат Англии, один раз Кубок страны, один Кубок английской лиги, а также две Лиги Европы.

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