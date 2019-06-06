Виктория Лопырева: Мой малыш подрос, я возвращаюсь к работе по продвижению футбола

Турнир состоится в Париже с 7 июня по 7 июля. За звание лучшей поборются 24 национальные сборные.
Наша сборная в финальную часть не прошла, но российских женщин на событии достойно представила Виктория Лопырева. Накануне открытия турнира, посол ФИФА чемпионата мира по футболу 2018, приняла участие в работе Конгресса Международной федерации футбола. Самое важное решение представительной конференции – переизбрание на пост Президента ФИФА Джанни Инфантино.
Нам удалось связаться с Викторией: «После небольшого перерыва возвращаюсь в игру! Малыш уже позволяет уделять больше времени любимому делу – продвижению футбола! Скажу честно – соскучилась! Важность продвижения футбола и вовлечения в него большего количества людей по всему миру отметил Президент Франции Эммануэль Макрон. Буду рада приложить все свои силы для достижения этой благородной цели».
В данный момент Виктория Лопырева завершает работу в Париже и возвращается к активной общественной работе.
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