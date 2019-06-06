Шаронов стал исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» «Рубин» официально объявил о назначении исполняющим обязанности главного тренера команды Романа Шаронова.

«Роман Шаронов – легенда клуба, в качестве игрока пережил с нашей командой все ее успехи в новейшей истории: выходил с «Рубином» в Премьер-лигу, завоевывал первые в истории клуба «бронзу» и «золото» чемпионата России, Кубок и Суперкубок России, обыгрывал «Барселону», «Интер», «Атлетико», доходил до четвертьфинала Лиги Европы. После завершения карьеры игрока работал в системе клуба: курировал подготовку молодых футболистов, был тренером в Академии, затем перешел на работу в молодежную команду. Желаем Роману Сергеевичу успехов и плодотворной работы на новом поприще!» - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что 42-летний специалист провел за «Рубин» 296 матчей, в которых забил 12 голов. В составе казанского клуба дважды становился чемпионом России (2008, 2009) и обладателем Суперкубка России (2010, 2012), а также выигрывал с командой Кубок России (2012).

Отметим, что на протяжении двух предыдущих сезонов Шаронов возглавлял тренерский штаб молодежной команды клуба.