Неймар пропустит минимум шесть недель из-за травмы

Как сообщает L'equipe, восстановление нападающего после травмы займет от шести недель до четырех месяцев, в случае если потребуется проведение операции.
Напомним, что у Неймара диагностирован разрыв связок голеностопного сустава. Форвард получил повреждение во время товарищеского матча против команды Катара (2:0).
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