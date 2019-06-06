Неймар пропустит минимум шесть недель из-за травмы Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар пропустит минимум шесть недель из-за травмы.

Как сообщает L'equipe, восстановление нападающего после травмы займет от шести недель до четырех месяцев, в случае если потребуется проведение операции.

Напомним, что у Неймара диагностирован разрыв связок голеностопного сустава. Форвард получил повреждение во время товарищеского матча против команды Катара (2:0).