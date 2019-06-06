Неймар пропустит минимум шесть недель из-за травмы - Советский спорт
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06 июня 2019 18:53Футбол

Неймар пропустит минимум шесть недель из-за травмы

Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар пропустит минимум шесть недель из-за травмы.

Как сообщает L'equipe, восстановление нападающего после травмы займет от шести недель до четырех месяцев, в случае если потребуется проведение операции.

Напомним, что у Неймара диагностирован разрыв связок голеностопного сустава. Форвард получил повреждение во время товарищеского матча против команды Катара (2:0).

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