Классон признан лучшим футболистом «Краснодара» в сезоне-2018/19

Как сообщает пресс-служба «Краснодара» шведский хавбек Виктор Классон по итогам голосования набрал 22,3 % голосов от общего числа принявших участие в опросе.
Второе место с результатом 21,7 % занял голкипер Матвей Сафонов, на третьем расположился уругвайский полузащитник Маурисио Перейра, собравший 20 % голосов.
Добавим, что Классон в ходе минувшего сезона был назван игроком месяца в сентябре и октябре 2018 года. Сафонов выигрывал опросы в ноябре 2018 года и апреле 2019 года, а Перейра побеждал в майском голосовании.
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