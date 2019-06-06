Классон признан лучшим футболистом «Краснодара» в сезоне-2018/19 - Советский спорт
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06 июня 2019 19:36Футбол

Классон признан лучшим футболистом «Краснодара» в сезоне-2018/19

Атакующий полузащитник «Краснодара» Виктор Классон признан болельщиками лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.

Как сообщает пресс-служба «Краснодара» шведский хавбек Виктор Классон по итогам голосования набрал 22,3 % голосов от общего числа принявших участие в опросе.

Второе место с результатом 21,7 % занял голкипер Матвей Сафонов, на третьем расположился уругвайский полузащитник Маурисио Перейра, собравший 20 % голосов.

Добавим, что Классон в ходе минувшего сезона был назван игроком месяца в сентябре и октябре 2018 года. Сафонов выигрывал опросы в ноябре 2018 года и апреле 2019 года, а Перейра побеждал в майском голосовании.

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