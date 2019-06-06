СМИ: Бэйл не вернется в «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно «Тоттенхэм» не может перекрыть предложение «МЮ».

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл готов играть в клубе английской премьер-лиги. При этом он не вернется в «Тоттенхэм», за который выступал с 2007 по 2013 год.

Как сообщает football.london, на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «шпоры», однако предложение манкунианцев перекрывает условие лондонцев.

В минувшем сезоне 29-летний Бэйл отыграл 42 матча, забил 14 голов и отдал шесть голевых передач.