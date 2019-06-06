СМИ: Бэйл не вернется в «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл готов играть в клубе английской премьер-лиги. При этом он не вернется в «Тоттенхэм», за который выступал с 2007 по 2013 год.
Как сообщает football.london, на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «шпоры», однако предложение манкунианцев перекрывает условие лондонцев.
В минувшем сезоне 29-летний Бэйл отыграл 42 матча, забил 14 голов и отдал шесть голевых передач.
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