СМИ: Бэйл не вернется в «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно - Советский спорт
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06 июня 2019 23:49Футбол

СМИ: Бэйл не вернется в «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно

«Тоттенхэм» не может перекрыть предложение «МЮ».

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл готов играть в клубе английской премьер-лиги. При этом он не вернется в «Тоттенхэм», за который выступал с 2007 по 2013 год.

Как сообщает football.london, на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «шпоры», однако предложение манкунианцев перекрывает условие лондонцев.

В минувшем сезоне 29-летний Бэйл отыграл 42 матча, забил 14 голов и отдал шесть голевых передач.

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