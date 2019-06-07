Домашний стадион «Оренбурга» не получил лицензию РПЛ

Оренбургский стадион «Газовик» не получил лицензию российской премьер-лиги, заявил в эфире «Матч ТВ» спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.
Арена вмещает 7500 зрителей.
Вероятнее всего, что «Оренбург» будет играть на «Самара Арене» в Самаре.
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