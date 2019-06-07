Источник: Буффон может перейти в «Барселону» - Советский спорт
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07 июня 2019 06:31ФутболГичунцев Артур

Источник: Буффон может перейти в «Барселону»

Такой информацией располагает итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио.

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон попал в сферу интересов «Барселоны».

Согласно источнику, каталонский клуб рассматривает игрока в качестве замены Яспера Силлессена, который ранее изъявил о желании покинуть команду.

Накануне, 6 июня, Буффон объявил об уходе из «ПСЖ». Он отказался продлевать контракт с клубом.

В минувшем сезоне итальянец отыграл в составе французской команды 25 матчей, пропустил 25 голов и 9 раз оставлял ворота «сухими».

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