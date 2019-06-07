Англия – Голландия. УЕФА назвал лучшего игрока встречи - Советский спорт
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07 июня 2019 06:44ФутболГичунцев Артур

Англия – Голландия. УЕФА назвал лучшего игрока встречи

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Полузащитник сборной Голландии Френки де Йонг признан лучшим игроком матча со сборной Англии. Такое решение приняли наблюдатели УЕФА.

Напомним, встреча полуфинала Лиги наций состоялась накануне, 6 июня и завершилась победой «оранжевых» в дополнительное время – 3:1.

За 114 минут хавбек «Аякса» не отметился результативными действиями, но при этом отдал 105 передач при точности 96%, выиграл 10 единоборств из 14, а также трижды перехватывал мяч и выполнил пять подкатов.

Добавим, что в финале Лиги наций сборная Голландии сыграет против команды Португалии. Матч состоится 9 июня.

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