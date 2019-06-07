«Ювентус», «Интер» и «Наполи» ведут борьбу за Триппьера

Защитник «Тоттенхэма» Киран Типпьер может перебраться в чемпионат Италии.
Согласно источнику, на игрока сборной Англии претендуют «Интер», «Ювентус» и «Наполи».
Отметим, что на трансфере футболиста настаивает новый наставник миланского клуба Антонио Конте, ранее работавший у руля «Челси».
В минувшем сезоне 28-летний Типпьер провел во всех турнирах 38 матчей, забил один гол и отдал 5 голевых передач.
Добавим, что он помог «шпорам» выйти в финал Лиги чемпионов, где его команда проиграла «Ливерпулю» (0:2).
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