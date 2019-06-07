«МЮ» опережает «Тоттенхэм» в борьбе за Гарета Бэйла

Хавбек мадридского «Реала» Гарет Бэйл может покинуть чемпионат Испании в летнее межсезонье.
Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Football.London, фаворитом в борьбе на полузащитника является «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что «красные дьяволы» перебили предложение «Тоттенхэма».
Ранее стало известно, что главный тренер «бланкос» Зинедин Зидан не рассчитывает на игрока и готов отпустить его этим летом.
В минувшем сезоне 29-летний Бэйл отыграл 42 матча, забил 14 голов и отдал 6 голевых передач.
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