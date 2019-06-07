Джордан Хендерсон: Играть после финала Лиги чемпионов было тяжело - Советский спорт
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07 июня 2019 09:30ФутболЛипкин Антон

Джордан Хендерсон: Играть после финала Лиги чемпионов было тяжело

Англия проиграла Голландии в полуфинале Лиги наций.

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон прокомментировал поражение от Голландии (1:3) в полуфинале Лиги наций на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.

«Играть после финала Лиги чемпионов было тяжело, – приводит слова 28-летнего британца официальный сайт УЕФА. – Физически, морально, эмоционально я был истощен после той игры.

Мы были на высоте, и в последние 10-15 минут я чувствовал, что мы все контролируем и можем выиграть матч. Но затем в дополнительное время мы пропустили два гола на ровном месте».

Напомним, в субботу в составе «Ливерпуля» Джордан Хендерсон стал победителем Лиги чемпионов.

В матче с Англией полузащитник вышел на поле на 77-й минуте вместо Фабиана Делфа.

Теперь в воскресенье Англия сыграет в матче за третье место со Швейцарией, а Голландия – в финале с Португалией.

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