Джордан Хендерсон: Играть после финала Лиги чемпионов было тяжело

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон прокомментировал поражение от Голландии (1:3) в полуфинале Лиги наций на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.
«Играть после финала Лиги чемпионов было тяжело, – приводит слова 28-летнего британца официальный сайт УЕФА. – Физически, морально, эмоционально я был истощен после той игры.
Мы были на высоте, и в последние 10-15 минут я чувствовал, что мы все контролируем и можем выиграть матч. Но затем в дополнительное время мы пропустили два гола на ровном месте».
Напомним, в субботу в составе «Ливерпуля» Джордан Хендерсон стал победителем Лиги чемпионов.
В матче с Англией полузащитник вышел на поле на 77-й минуте вместо Фабиана Делфа.
Теперь в воскресенье Англия сыграет в матче за третье место со Швейцарией, а Голландия – в финале с Португалией.
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