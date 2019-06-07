Хавбек «Монако» может заменить Погба в «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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07 июня 2019 10:23ФутболГичунцев Артур

Хавбек «Монако» может заменить Погба в «Манчестер Юнайтед»

Об этом сообщает Independent.

Руководство «Манчестер Юнайтед» готовится к уходу полузащитника сборной Франции Поля Погба.

Согласно источнику, если чемпион мира решится покинуть «Олд Траффорд», англичане попробуют пригласить на его место хавбека «Монако» Юри Тилеманса.

Отметим, что вторую часть минувшего сезона бельгиец провел в «Лестере» на правах аренды. За это время он отыграл 10 матчей в рамках АПЛ, забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что 25-летний Погба хочет вернуться в «Ювентус».

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