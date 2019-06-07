Рахим Стерлинг: К концу второго тайма мне казалось, что мы явно лучше Голландии - Советский спорт
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07 июня 2019 10:56ФутболЛипкин Антон

Рахим Стерлинг: К концу второго тайма мне казалось, что мы явно лучше Голландии

Англия проиграла Голландии в полуфинале Лиги наций.

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал матч ½ финала Лиги наций с Голландией (1:3) на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.

«Мы отлично справлялись с их давлением, – приводит слова 24-летнего полузащитника официальный сайт УЕФА. – К концу второго тайма мне казалось, что мы явно лучше соперников, но затем мы допустили несколько глупых ошибок».

Напомним, сборная Англии повела в матче со счетом 1:0, во втором тайме Голландия забила ответный гол, а в дополнительное время – еще два.

В воскресенье в матче за третье место Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет также в Гимарайнше.

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