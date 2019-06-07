Виргил ван Дейк: Голландия должна была лучше проявить себя в атаке в матче с Англией

Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк оценил игру команды в матче ½ финала Лиги наций с Англией (3:1) на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.
«Сегодня мы показали прекрасную игру, хорошо оборонялись как команда, – приводит слова 27-летнего голландца официальный сайт УЕФА. – Должны были чуть лучше проявить себя в атаке, но прекрасно, что все равно победили. Это для нас большое событие».
Напомним, голы у «оранжевых» забили защитник Матейс Де Лигт и полузащитник Квинси Промес, еще один мяч Англия забила в свои ворота.
Теперь в воскресенье Голландия сыграет в финале Лиги наций с Португалией. Матч пройдет в Порту на стадионе «Драгау».
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