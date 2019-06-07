Канте не поможет сборной Франции в ближайших матчах - Советский спорт
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07 июня 2019 11:18ФутболГичунцев Артур

Канте не поможет сборной Франции в ближайших матчах

Об этом сообщает Sky Sports.

Хавбек «Челси» Н’Голо Канте по-прежнему страдает из-за травмы колена.

Согласно источнику, полузащитник покинул расположение сборной Франции по решению тренерского штаба.

Таким образом, футболист не поможет команде в матчах со сборными Турции (8 июня) и Андорры (11 июня) в рамках квалификации Евро-2020.

Добавим, что о его повреждении стало известно еще до финала Лиги Европы. 29 мая «Челси» разгромил лондонский «Арсенал» (4:1), а Канте провел на поле весь матч.

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