Канте не поможет сборной Франции в ближайших матчах

Хавбек «Челси» Н’Голо Канте по-прежнему страдает из-за травмы колена.
Согласно источнику, полузащитник покинул расположение сборной Франции по решению тренерского штаба.
Таким образом, футболист не поможет команде в матчах со сборными Турции (8 июня) и Андорры (11 июня) в рамках квалификации Евро-2020.
Добавим, что о его повреждении стало известно еще до финала Лиги Европы. 29 мая «Челси» разгромил лондонский «Арсенал» (4:1), а Канте провел на поле весь матч.
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