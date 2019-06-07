«Тоттенхэм» нашел замену Эриксену в чемпионате Португалии

Хавбек лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш может перейти в «Тоттенхэм».
Согласно источнику, лондонский клуб собирается пригласить его на место датского полузащитника Кристиана Эриксена, который ранее сообщил о желании перебраться в мадридский «Реал».
Отмечается, что Мигел Пиньо, агент 24-летнего Фернандеша, уже прибыл в Лондон, чтобы провести встречу с руководством «шпор».
Ранее сообщалось, что на хавбека претендуют «Манчестер Сити», «Челси», мадридский «Атлетико», а также «Манчестер Юнайтед», «Милан» и «ПСЖ».
В минувшем сезоне Фернандеш провел 53 матча, забил 32 гола и отдал 18 голевых передач.
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