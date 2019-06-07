Коутиньо решил покинуть «Барселону» Об этом сообщает Cadena SER.

Хавбек сборной Бразилии Филиппе Коутиньо намерен сменить клубную прописку в летнее межсезонье, о чем сообщил руководству сине-гранатовых.

Согласно источнику, он недоволен своим положением на «Камп Ноу» и готов рассмотреть предложения от других команд.

Отмечается, что на бывшего полузащитника «Ливерпуля» претендуют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Сам футболист склоняется к переходу во французский клуб.

В минувшем сезоне 26-летний бразилец отыграл за «Барселону» 54 матча, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.