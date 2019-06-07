Коутиньо решил покинуть «Барселону»

Хавбек сборной Бразилии Филиппе Коутиньо намерен сменить клубную прописку в летнее межсезонье, о чем сообщил руководству сине-гранатовых.
Согласно источнику, он недоволен своим положением на «Камп Ноу» и готов рассмотреть предложения от других команд.
Отмечается, что на бывшего полузащитника «Ливерпуля» претендуют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Сам футболист склоняется к переходу во французский клуб.
В минувшем сезоне 26-летний бразилец отыграл за «Барселону» 54 матча, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.
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