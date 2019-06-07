УЕФА: В Мюнхене не такой прекрасный стадион, как в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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07 июня 2019 14:37ФутболЛипкин Антон

УЕФА: В Мюнхене не такой прекрасный стадион, как в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург и Мюнхен претендуют на финал Лиги чемпионов-2020/2021.

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен высказался о перспективах Санкт-Петербурга принять финал Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.

На проведение матча претендуют два стадиона – «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и «Альянц-Арена» в Мюнхене.

«У Петербурга отличная заявка, у которой есть шансы на победу, – приводит ТАСС слова Каллена. – Красивейший город, арена новая, которая принимала матчи чемпионата мира, и все было отлично организовано.

В соперниках – Мюнхен. Также прекрасный стадион, новый, но не настолько, как у Питера».

Напомним, России принимала финал Лиги чемпионов один раз – в 2008 году «Манчестер Юнайтед» и «Челси» определили победителя турнира на стадионе «Лужники» в Москве.

Место проведения финалов еврокубков сезона-2020/2021 станет известно в сентябре этого года.

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