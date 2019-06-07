Александр Дюков: Расследование по матчу «Чайки» и «Черноморца» не закончено - Советский спорт
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07 июня 2019 14:42Футбол

Александр Дюков: Расследование по матчу «Чайки» и «Черноморца» не закончено

Президент РФС Александр Дюков доволен решением КДК по матчу 27-го тура первенства ПФЛ в зоне «Юг» «Чайка» – «Черноморец» (3:1).

Победа в этой игре помогла «Чайке» сохранить лидерство в зоне «Юг» и обойти «Урожай» в споре за путевку в ФНЛ. Сообщалось, что «Урожай» финансово мотивировал «Черноморец» – давал 500 тысяч рублей.

Напомним, что КДК решил отстранить от футбольной деятельности генерального директора «Урожая» Дмитрия Градиленко, главного тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова и троих игроков «Черноморца» Ивана Юдина, Анатолия Пуляева и Станислава Резникова.

«Мы удовлетворены решением КДК, который проанализировал ситуацию, но наше расследование еще не закончено. РФС продолжит изучать факты об этом матче и собирать доказательства вины в отношении лиц, также причастных к случившемуся. Насколько я знаю, продолжается проверка и по линии МВД.

Мы видим, что ФИФА и УЕФА ведут непримиримую борьбу с попытками влиять на результат. РФС разделяет их принципы, у нас нулевая терпимость к любым манипуляциям в спорте. Честная игра требует смелости и характера, вызывает уважение, а обман, как сказано в кодексе частной игры ФИФА, приносит только стыд. Футбол должен делать мир лучше. Я призываю всех в футбольном мире не соглашаться с нечестным поведением.

Сейчас мы готовим поправки в регламент, чтобы у нас была возможность усилить ответственность за попытки влиять на результат. Кроме того, в РФС будет создана специальная служба, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением противоправного влияния на результаты футбольных матчей».

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