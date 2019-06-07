Определился состав участников первенства ФНЛ В пятницу прошло общее собрание лиги.

В Доме футбола на Таганке состоялось очередное заседание общего собрания Футбольной национальной лиги, сообщает официальный сайт ФНЛ.

На нем был утвержден состав участников первенства следующего сезона. Из лиги были исключены «Тамбов» и «Сочи», завоевавшие право сыграть в РПЛ, а также «Тюмень», «Зенит-2» и «Сибирь», вылетевшие в ПФЛ.

При этом в состав ФНЛ приняты вернувшийся из РПЛ «Енисей», а также добившиеся повышения в классе «Чайка», «Нефтехимик», «Текстильщик» и «Торпедо».

Таким образом, в ФНЛ в следующем сезоне сыграют 20 клубов: «Авангард» (Курск), «Армавир» (Армавир), «Балтика» (Калининград), «Енисей» (Красноярск), «Краснодар-2» (Краснодар), «Луч» (Владивосток), «Мордовия» (Саранск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Ротор» (Волгоград), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск), «Спартак-2» (Москва), «Текстильщик» (Иваново), «Томь» (Томск), «Торпедо» (Москва), «Факел» (Воронеж), «Химки» (Химки), «Чайка» (Песчанокопское), «Чертаново» (Москва), «Шинник» (Ярославль).

Первый тур сезона запланирован на 7 июля.