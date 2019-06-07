КДК отстранил трех игроков «Черноморца» на три года за участие в договорном матче - Советский спорт
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07 июня 2019 16:06ФутболЛипкин Антон

КДК отстранил трех игроков «Черноморца» на три года за участие в договорном матче

Игроки наказы за игру с «Чайкой» (1:3).

КДК РФС отстранил от любой футбольной деятельности на три года игроков «Черноморца» Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева, сообщает «Р-Спорт».

Все они наказаны за участие в договорном матче группы «Юг» ПФЛ с «Чайкой» из Песчанокопского (1:3).

«У них был сговор. Игрокам «Черноморца» Резникову, Юдину и Пуляеву запретить осуществлять любую футбольную деятельность в течение трех лет», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ранее стало известно о том, что РФС направил заявление в МВД о том, что эта игра носила характер договорной.

Добавим, что «Чайка» стала победителем группы «Юг» и в следующем сезоне сыграет в ФНЛ.

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