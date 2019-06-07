«Реал» хочет сначала купить Эриксена, а потом договариваться о переходе Погба Руководство «Реала» намерено согласовать трансфер полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена прежде, чем начинать переговоры с «Манчестер Юнайтед» о переходе хавбека Поля Погба.

Как сообщает The Independent, в мадридском клубе считают, что заключить сделку с полузащитником «Тоттенхэма» будет легче, учитывая его желание найти новый вызов для себе этим летом.

Ранее президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви согласился продать игрока в «Реал» за 113 миллионов евро, однако «Реал» не хочет платить более 70 миллионов.

Действующий контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2020 года, а на его переходе в «Реал» настаивает главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 85 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний датский полузащитник провел провел 51 встречу за «Тоттенхэм» во всех турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и 17 голевых передач.