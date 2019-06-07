Соломон Кверквелия: Дзюба спокойно может уезжать в Англию и играть там на хорошем уровне Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия - о желании форварда «Зенита» Артема Дзюбы перейти в английский клуб.

- У Дзюбы для АПЛ все данные. Думаю, он спокойно может уезжать в Англию и играть там на хорошем уровне. Он один из тех, против кого в России непросто играть, - приводит слова Кверквелии Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что Дзюбой интересуется «Вулверхэмптон», занявший седьмое место в турнирной таблице по итогам чемпионата Англии.

Добавим, что в минувшем сезоне на счету Дзюбы 13 мячей и 17 голевых передач в 37 играх за «Зенит» во всех турнирах.