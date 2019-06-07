Вермален может стать игроком греческого «Олимпиакоса» - Советский спорт
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07 июня 2019 16:51Футбол

Вермален может стать игроком греческого «Олимпиакоса»

Защитник «Барселоны» Томас Вермален может продолжить карьеру в чемпионате Греции.

Как сообщает AS, руководство каталонской команды решило не продлевать с бельгийским футболистом контракт, срок действия которого истекает в конце июня.

Как отмечает испанское издание, в услугах 34-летнего центрального защитника заинтересован «Олимпиакос», который надеется, что бывший тренер клуба Эрнесто Вальверде, ныне работающий в «Барселоне», поможет убедить игрока подписать соглашение с командой.

Добавим, что в минувшем сезоне Вермален провел 12 матчей за «Барселону».

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