Вермален может стать игроком греческого «Олимпиакоса» Защитник «Барселоны» Томас Вермален может продолжить карьеру в чемпионате Греции.

Как сообщает AS, руководство каталонской команды решило не продлевать с бельгийским футболистом контракт, срок действия которого истекает в конце июня.

Как отмечает испанское издание, в услугах 34-летнего центрального защитника заинтересован «Олимпиакос», который надеется, что бывший тренер клуба Эрнесто Вальверде, ныне работающий в «Барселоне», поможет убедить игрока подписать соглашение с командой.

Добавим, что в минувшем сезоне Вермален провел 12 матчей за «Барселону».