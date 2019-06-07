Вермален может стать игроком греческого «Олимпиакоса»

Как сообщает AS, руководство каталонской команды решило не продлевать с бельгийским футболистом контракт, срок действия которого истекает в конце июня.
Как отмечает испанское издание, в услугах 34-летнего центрального защитника заинтересован «Олимпиакос», который надеется, что бывший тренер клуба Эрнесто Вальверде, ныне работающий в «Барселоне», поможет убедить игрока подписать соглашение с командой.
Добавим, что в минувшем сезоне Вермален провел 12 матчей за «Барселону».
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