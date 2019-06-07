«Атлетико» заинтересован в переходе Алонсо Защитник «Челси» Маркос Алонсо в ближайшее время может стать игроком «Атлетико».

Как сообщает Goal.com, в мадридском клубе этим летом рассчитывают заключить контракт с левым защитником.

По информации издания в переходе 28-летнего левого защитника заинтересован наставник «Атлетико» Диего Симеоне.

Отмечается, что «Челси» не против отпустить Алонсо, чей контракт рассчитан до лета 2023 года, но только после того, как разрешится ситуация с главным тренером команды.

Добавим, что в мнувшем сезоне Алонсо провел 39 матчей за «Челси» во всех турнирах, записав на свой счет четыре забитых мяча и шесть результативных передач. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 45 миллионов евро.