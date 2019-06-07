«Ростов» официально объявил о переходе защитника «Тамбова» - Советский спорт
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07 июня 2019 17:14Футбол

«Ростов» официально объявил о переходе защитника «Тамбова»

Защитник «Тамбова» Дмитрий Чистяков продолжит карьеру в «Ростове».

Срок действия контракта с 25-летним футболистом не уточняется.

Напомним, что в минувшем сезоне Чистяков вместе с «Тамбовом» стал победителем первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), завоевав путевку в РПЛ.

В составе «Тамбова» защитник провел 27 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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