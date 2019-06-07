Вячеслав Колосков: Блаттера наказали за отказ идти против России - Советский спорт
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07 июня 2019 18:15ФутболКоноплев Александр

Вячеслав Колосков: Блаттера наказали за отказ идти против России

Экс-президент ФИФА отказался отнимать чемпионат мира у России.

Бывший глава Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер пострадал за отказ проводить ЧМ-2018 за пределами России.

– Первое письмо с просьбой отменить чемпионат мира в России написала группа американских сенаторов – еще на имя Йозефа Блаттера. Там перечислялись какие-то бредовые причины: мол, и диктатура у нас в России, и права человека не соблюдаются, и безопасность мы обеспечить не способны. Но Блаттер четко ответил: чемпионат мира – это дело футбольной инстанции, ФИФА – независимая общественная организация, исполком принял решение, и менять его не собирается. После этого вы же сами помните, что с Блаттером произошло. Убежден, что его наказали за отказ идти против России, – приводит слова Колоскова «Р-Спорт».

Последний чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

На данный момент Блаттеру запрещено заниматься футбольной деятельностью.

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