Маурицио Сарри: Я не предатель! - Советский спорт
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07 июня 2019 18:26Футбол

Маурицио Сарри: Я не предатель!

Маурицио Сарри, ранее возглавлявший «Наполи» считает, что он не будет предателем, если станет главным тренером «Ювентуса».

- Кто предатель? Предатель это тот, кто сдается и отступает, кто отдает предпочтение своим личным целям, а не командным.

Поэтому я всегда смотрю только на переднюю часть футболки, где расположена эмблема клуба, что за фамилия написана сзади меня интересует гораздо меньше.

- Целовать эмблему на футболке? Зачем лишать любви болельщиков, только потому что ситуация, возможно, изменится через десять лет?

Много футболистов сменили один миланский клуб на другой. Безусловно, так лучше не делать, тем более напрямую, но в течение карьеры это вполне может случиться, - приводит слова Сарри Football Italia.

Напомним, что 60-летний итальянский наставник «Челси», работавший с «Наполи» с 2015 по 2018 годы, рассматривается как основной кандидат на пост главного тренера «Ювентуса».

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