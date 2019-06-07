Садьо Мане: Я сказал «нет» России. Я мечтал играть в лучших лигах

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане рассказал о несостоявшемся переходе в московский «Спартак». Трансфер мог состояться в 2014 году.
– Был нацелен на переход в «Боруссию», но у «Зальцбурга» уже была договоренность со «Спартаком». Они хотели продать меня в Россию, чтобы получить больше денег. Дортмунд был готов заплатить 12 млн евро. Я сказал «нет» России. Я мечтал играть в лучших лигах.
У меня возникли проблемы с «Зальцбургом». Я пропустил игру, клуб выбыл из Лиги чемпионов и во всем обвинили меня. Они отказали «Боруссии», а я продолжал отказывать «Спартаку». Тогда появился вариант с «Саутгемптоном». У меня не было особого выбора, так что я перешел в «Саутгемптон». Я не мог оставаться в «Зальцбурге», не мог переезжать в Дортмунд или Москву, вот так я и оказался в Англии, – приводит слова Мане Onze Mondial.
Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. В сезоне-2018/19 сенегалец стал лучшим бомбардиром английской премьер-лиги и выиграл Лигу чемпионов.
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