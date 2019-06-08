Экс-игрок «Анжи» вызван в сборную Бразилии вместо Неймара Виллиан играл на Кубке Америки-2015 и ЧМ-2018.

Тренерский штаб сборной Бразилии вызвал нападающего «Челси» Виллиана для подготовки к домашнему Кубку Америки. Виллиан заменит в команде травмированного форварда Неймара.

Виллиан провел 65 матча за национальную сборную, в которых забил восемь мячей. Ранее футболист выступал за донецкий «Шахтер» и «Анжи».

На групповом этапе Кубка Америки бразильцы сыграют против Боливии, Перу и Венесуэлы.