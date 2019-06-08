Экс-игрок «Анжи» вызван в сборную Бразилии вместо Неймара

Тренерский штаб сборной Бразилии вызвал нападающего «Челси» Виллиана для подготовки к домашнему Кубку Америки. Виллиан заменит в команде травмированного форварда Неймара.
Виллиан провел 65 матча за национальную сборную, в которых забил восемь мячей. Ранее футболист выступал за донецкий «Шахтер» и «Анжи».
На групповом этапе Кубка Америки бразильцы сыграют против Боливии, Перу и Венесуэлы.
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