Экс-игрок «Анжи» вызван в сборную Бразилии вместо Неймара - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 июня 2019 09:59ФутболКоноплев Александр

Экс-игрок «Анжи» вызван в сборную Бразилии вместо Неймара

Виллиан играл на Кубке Америки-2015 и ЧМ-2018.

Тренерский штаб сборной Бразилии вызвал нападающего «Челси» Виллиана для подготовки к домашнему Кубку Америки. Виллиан заменит в команде травмированного форварда Неймара.

Виллиан провел 65 матча за национальную сборную, в которых забил восемь мячей. Ранее футболист выступал за донецкий «Шахтер» и «Анжи».

На групповом этапе Кубка Америки бразильцы сыграют против Боливии, Перу и Венесуэлы.

06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
05/06 20:00Хоккей
Не сузить бы мастерство! Мнения экспертов о переходе на канадские коробкиНа конгрессе ИИХФ президент этой организации Рене Фазель объявил, что ЧМ-2020 в Швейцарии пройдет на площадках канадского формата – 60x26 метров.
06/06 23:45Футбол
Ученые ВШЭ забыли про «Формулу-1» в Сочи и концерт Rammstein в ПитереС календарем сезона-2019/20, который премьер-лига решила презентовать поздно вечером в четверг, есть проблемы.
01/06 14:03ММА
Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFCРоссиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.
07/06 01:30Футбол
Российская премьер-лига опубликовала календарь сезона-2019/20Первый тур состоится 14 июля, последний – 17 мая.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
31/05 17:00Теннис
Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.
07/06 14:08Хоккей
В «Бостоне» объявилась девочка под номером 55Американский форвард «Брюинз» Ноэль Аккьяри симуляцией в решающий момент матча предал партнеров и команду.
05/06 12:30Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
04/06 09:00Хоккей
Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеистыШтурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей.
05/06 18:00Хоккей
Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче?За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название. 
07/06 15:42ММА
Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
07/06 07:00Футбол
Украина нам поможет? Хитросплетения отбора на Евро-2020В пятницу возобновятся отборочные матчи чемпионата Европы следующего года. Нас интересует не только группа I, где выступает сборная России.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
01/06 09:09ММА
Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММАРоссиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
01/06 17:58ММА
Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира.
04/06 18:00Хоккей
Почему Никитину не предлагают новый контракт?Главный тренер обладателя Кубка Гагарина ЦСКА Игорь Никитин пока не получил предложения переподписать контракт на улучшенных условиях.
04/06 16:15Хоккей
Система и игроки есть – золото появится!Завершившийся сезон для наших сборных можно считать уникальным: везде – от юношей до взрослых, от Канады до Швеции и Словакии – россияне брали медали! Никто в мире не может похвастать этим.
07/06 14:42Футбол
Кто и во сколько покажет сборную. Весь футбол на ТВПредлагаем расписание бесплатных телевизионных трансляций отборочных матчей Евро-2020.
07/06 07:45Хоккей
Тарасенко в шаге от Кубка Стэнли: «Сент-Луис» повел в серии 3-2«Сент-Луис» выиграл ключевой матч серии. «Бостон» был фаворитом в пятом поединке. Счет в серии: 3-2 в пользу «Блюз».
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
04/06 15:30Хоккей
Приезд Мактавиша и возвращение Знарка. Кто будет тренировать клубы КХЛ«Локомотив» вновь пригласил иностранного специалиста, «Ак Барс» покинул Зинэтула Билялетдинов, а Олег Знарок поработает в «Спартаке».
Новости
10:59 Формула-1 Макс Ферстаппен: Гасли сказали ускориться, но он задержался с этим
10:59 Бокс 41-летний Заб Джуда проиграл нокаутом Селдину
10:44 Формула-1 Шарль Леклер: Мы добились прогресса, но нужно сделать еще один шаг, чтобы бросить вызов «Мерседесу»
10:40 Формула-1 Себастьян Феттель: Отставание от «Мерседеса» сохраняется
10:38 Футбол СМИ: Сарри возглавит «Ювентус» на следующей неделе
10:32 Футбол Трансфер Азара стал рекордным в истории «Реала»
10:22 Формула-1 Карлос Сайнс-младший: По-прежнему не верю, что мы четвертые по скорости
10:21 Теннис Сегодня состоится женский финал, а Джокович и Тим доиграют полуфинал
10:15 Футбол Сегодня сборная России сыграет с командой Сан-Марино в квалификации Евро-2020
10:11 Футбол Сегодня пройдут 13 матчей отборочного турнира Евро-2020
10:00 Футбол Представитель примеры: Россия может оказаться исключенной из Лиги чемпионов
09:59 Футбол Экс-игрок «Анжи» вызван в сборную Бразилии вместо Неймара
08:58 Формула-1 Даниил Квят: Не стоит ждать от нас слишком многого
08:43 Хоккей «Баффало» продлил контракт со Скиннером на восемь лет
08:31 Формула-1 Льюис Хэмилтон: Зад сорвало и долго несло, а я сидел и надеялся, что не долечу до стены
08:19 Футбол Андрей Шевченко: Переломным стал момент, когда мы реализовали два первых момента
08:13 Футбол Криштиану Роналду: У Голландии прекрасные молодые и опытные игроки, что делает ее еще сильнее
08:06 Баскетбол «Торонто» обыграл «Голден Стэйт», одержав третью победу в финальной серии
07:58 Футбол Криштиану Роналду: Несмотря на 34 года, чувствую себя прекрасно
07:51 Футбол Уругвай разгромил Панаму в товарищеском матче
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика