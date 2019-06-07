«Рома» договорилась с «Шахтером» о переходе Фонсеки

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека продолжит карьеру в «Роме», утверждает Diário de Notícias. Римляне заплатят дончанам 1,5 миллиона евро и сыграют товарищеский матч с «горняками», доход от которого полностью достанется украинскому клубу.
Саму специалисту предлагается контракт по схеме «2+1» с зарплатой в три миллиона евро.
При Фонсеке «Шахтер» выиграл три чемпионата и три Кубка Украины.
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