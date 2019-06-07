«Реал» удвоит зарплату Азара

«Реал» предложил полузащитнику «Челси» Эдену Азару контракт с недельной зарплатой в 450 000 евро, London Evening Standard. Это вдвое больше нынешнего оклада футболиста в лондонском клубе.
Трансфер бельгийца обойдется мадридцам в 146 миллионов евро. Также «Челси» может получить бонусы за успешное выступление Азара в испанском клубе.
Для «Реала» этот трансфер станет рекордным. Предыдущей топ-покупкой клуба было приобретение Гарета Бэйла у «Тоттенхэма» в 2013 году.
В нынешнем сезоне на счету 28-летнего Азара 21 гол и 17 голевых передач в 58 играх за клуб во всех турнирах.
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