«Реал» удвоит зарплату Азара «Реал» идет на рекорд.

«Реал» предложил полузащитнику «Челси» Эдену Азару контракт с недельной зарплатой в 450 000 евро, London Evening Standard. Это вдвое больше нынешнего оклада футболиста в лондонском клубе.

Трансфер бельгийца обойдется мадридцам в 146 миллионов евро. Также «Челси» может получить бонусы за успешное выступление Азара в испанском клубе.

Для «Реала» этот трансфер станет рекордным. Предыдущей топ-покупкой клуба было приобретение Гарета Бэйла у «Тоттенхэма» в 2013 году.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего Азара 21 гол и 17 голевых передач в 58 играх за клуб во всех турнирах.