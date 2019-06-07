«Барселона» сделала запрос в «Манчестер Юнайтед» о трансфере Рэшфорда «Барселона» вновь проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду.

По информации Sport.es, в поисках идеального дополнения для Месси и Суареса руководство каталонской команды начало работу над переходом в команду 21-летнего англичанина.

Отмечается, что хорошие отношения между президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу и генеральным директором «Манчестер Юнайтед» Эдом Вудвордом могут помочь в осуществлении этого трансфера.

Ранее «Барселона» уже проявляла интерес к Рэшфорду: в апреле «сине-гранатовые» готовы были заплатить за его переход 115 миллионов евро. Однако «Манчестер Юнайтед» тогда запросил за трансфер нападающего 170 миллионов евро, и каталонская команда отказалась от сделки.

Напомним, что Рэшфорд является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед» и провел за основную команду 170 матчей, в которых забил 45 мячей и сделал 26 голевых передач.

В мае издание The Sun сообщило, что форвард приостановил переговоры о новом контракте с манкунианцами. Действующее соглашение Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2020 года, но при этом есть опция автоматического продления контракта еще на год.

Добавим, что немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 80 миллионов евро, тогда как лаборатория CIES называет сумму в 120-150 миллионов евро.