«Барселона» сделала запрос в «Манчестер Юнайтед» о трансфере Рэшфорда

По информации Sport.es, в поисках идеального дополнения для Месси и Суареса руководство каталонской команды начало работу над переходом в команду 21-летнего англичанина.
Отмечается, что хорошие отношения между президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу и генеральным директором «Манчестер Юнайтед» Эдом Вудвордом могут помочь в осуществлении этого трансфера.
Ранее «Барселона» уже проявляла интерес к Рэшфорду: в апреле «сине-гранатовые» готовы были заплатить за его переход 115 миллионов евро. Однако «Манчестер Юнайтед» тогда запросил за трансфер нападающего 170 миллионов евро, и каталонская команда отказалась от сделки.
Напомним, что Рэшфорд является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед» и провел за основную команду 170 матчей, в которых забил 45 мячей и сделал 26 голевых передач.
В мае издание The Sun сообщило, что форвард приостановил переговоры о новом контракте с манкунианцами. Действующее соглашение Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2020 года, но при этом есть опция автоматического продления контракта еще на год.
Добавим, что немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 80 миллионов евро, тогда как лаборатория CIES называет сумму в 120-150 миллионов евро.
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