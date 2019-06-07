«Турецкий Месси» остается в «Трабзонспоре» - Советский спорт
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07 июня 2019 21:53ФутболКоноплев Александр

«Турецкий Месси» остается в «Трабзонспоре»

В июне футболисту исполняется 20 лет.

19-летний полузащитник «Трабзонспора» Абдулкадир Омюр остается в клубе как минимум еще на один год. Об этом в интервью DHA сообщил президент «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу.

Футболист, которого называют «турецким Месси», попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Лилля».

В нынешнем сезоне на счету Омюра пять мячей и девять передач в 29 матчах чемпионата Турции. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 15 миллионов евро.

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